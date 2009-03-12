ЕБРР: странам Восточной Европы не угрожает дефолт

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Томас МИРОВ выразил уверенность, что страны Восточной Европы избегут дефолта по государственным обязательствам. Как сообщает Bloomberg, об этом он заявил, выступая в Лондонской школе экономики.

«То, что мы сейчас видим в некоторых странах Восточной Европы, – это сильная рецессия, но не коллапс, – сказал Т.МИРОВ. – Однако рисовать будущее в слишком мрачных красках будет большой ошибкой. Сегодня ситуация серьезная, но управляемая».

По его словам, экономики Восточной Европы избегут дефолта по своим долгам и быстро восстановятся после мирового финансового кризиса. «В Восточной Европе есть крепкая база, которая остается и которую нужно защищать, – сказал Т.МИРОВ. – Мы верим, что Восточная Европа выйдет из этого кризиса, возможно, в некоторой степени ослабленной, но не разбитой».

По мнению президента ЕБРР, Украина вызывает сегодня «наибольшую обеспокоенность», поскольку она «столкнулась с огромным количеством проблем». Экономические проблемы страны, по словам Т.МИРОВА, усиливаются в результате политического противостояния, вызванного борьбой между премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и Президентом Виктором ЮЩЕНКО относительно экономической политики, что тормозит принятие решений.

В то же время Т.МИРОВ высказал удовлетворение возобновлением сотрудничества украинского правительства и МВФ. В этой связи он отметил, что ЕБРР «радуют последние заявления о понимании и возвращении делегации МВФ в Киев. Стабильность Украины чрезвычайно важна для будущего всей Европы».