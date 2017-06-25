Италия готова выделить до 17 миллиардов евро для спасения двух банков от банкротства

Итальянское правительство в воскресенье, 25 июня, заявило о готовности выделить до 17 млрд евро для спасения двух банков от банкротства.

Как передает Deutsche Welle, речь идет об учреждениях Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca, которые Европейский центробанк (ЕЦБ) ранее признал близкими к неплатежеспособности.

По словам министра финансов Пьера Карло Падоана, правительство готово немедленно выделить 5 млрд евро.

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Европейский регулятор ранее призвал Рим разработать схему спасения учреждений, в частности, продажи их имущества и передачи токсичных активов «плохому банку».

Премьер-министр Джентилони на заседании правительства подчеркнул, что действия кабинета министров «полностью соответствуют правилам ЕС». Предполагается, что «хорошие» активы должны отойти второй крупнейшей банковской группе Италии - Intesa Sanpaolo.

По данным издания, важные для экономики венецианского региона банки Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca длительное время пытались разобраться с накоплением непогашенных кредитов и нехваткой капитала. У обоих учреждений в общем около 500 отделений и более 5000 сотрудников.

Правительственный план спасения еще должен быть утвержден парламентом, а также получить «зеленый свет» от европейских регуляторов.

Ранее УНИАН сообщал, что итальянский парламент 16 февраля окончательно одобрил предложение правительства Паоло Джентилони об увеличении государственного долга на 20 миллиардов евро с целью оказания финансовой помощи местным банкам.