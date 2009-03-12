Межбанк: доллар дешевеет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1500/8,2500, к 12:00 спрэд сузился до 8,1900/8,2150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2290/0,2335, а к 12:00 цены поднялись до 0,2320/0,2340. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 35,1350 (+0,1225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2749/1,2751, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3845/10,5255, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,4655/10,5115.