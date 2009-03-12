Тейлор надеется, что сегодня будет направлено новое письмо в МВФ

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР надеется, что сегодня будет составлено письмо от руководителей Украины в Международный валютный фонд с обязательствами Украины для получения помощи от МВФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.

«Я надеюсь, что сегодня мы увидим новый список обязательств, который правительство, Президент и Национальный банк Украины составят для того, чтобы получить помощь от МВФ», - сказал В.ТЕЙЛОР.

Он также отметил, что встречи за последние дни между Президентом Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и руководством НБУ являются обнадеживающими.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Украина направила МВФ проект официального письма о намерениях по дальнейшему сотрудничеству с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента В.ЮЩЕНКО, премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

7 марта еженедельник «Зеркало недели» опубликовал информацию о том, что совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины в Международный валютный фонд вернули отправителям на доработку. По неофициальной информации, кроме уменьшения дефицита бюджета или нахождения реальных источников его финансирования, МВФ выдвинул Украине еще ряд условий, в частности, повышение тарифов на газ собственной добычи, который используется для нужд населения, и увеличение пенсионного возраста.

10 марта народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Сергей ТЕРЕХИН заявил, что не “было отправлено письмо назад. Но были поставлены дополнительные вопросы. МВФ беспокоит порядок финансирования дефицита бюджета, размер дефицита бюджета”.

11 марта Президент Украины В.ЮЩЕНКО по итогам совещания с премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО, председателем НБУ В.СТЕЛЬМАХОМ и экспертами заявил, что украинские власти согласовали все проблемные моменты, которые отмечал Международный валютный фонд, и через сутки будет направлено новое письмо в МВФ.

По словам В.ЮЩЕНКО, встреча была посвящена ответу руководителя миссии МВФ в Украине на согласованное письмо украинской власти, который поступил 4 марта.

Он отметил, что в ходе совещания удалось согласовать все разногласия, которые существовали у украинской стороны по тем или другим замечаниям МВФ. В частности, это касалось вопросов сбалансирования Пенсионного фонда, сбалансирования Госбюджета на 2009 год и сбалансирования бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

«Я дал 24 часа, чтобы письмо намерений было доработано, и я надеюсь, что через сутки оно будет направлено в МВФ за подписью всех сторон», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что украинская сторона сделала все необходимые шаги для того, чтобы со следующей недели возобновить работу с МВФ.