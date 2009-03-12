НБУ зарегистрировал ОАО «Авант-Банк»

Национальный банк Украины 5 марта т.г. зарегистрировал ОАО «Авант-Банк». Об этом УНИАН сообщили в НБУ.

"Авант-Банк" зарегистрирован в Киеве на ул. Ивана Клименко, 23.

В Нацбанке не сообщают дополнительную информацию об учредителях и уставном капитале банка.

Согласно законодательству, с сентября 2006 года в Украине разрешено создавать банки исключительно в форме Открытых акционерных обществ или кооперативных банков. При этом уставный капитал новосозданного банка должен быть не менее 10 млн. евро.

Как сообщалось, по данным НБУ, по состоянию на 1 марта 2009 года лицензию Нацбанка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков, в том числе: 157 банков - акционерные общества (из них: 121 банка - Открытые акционерные общества, 36 банков - Закрытые акционерные общества, 28 банков - Общества с ограниченной ответственностью).

В состоянии ликвидации в Украине находится 13 банков, из них 10 банков ликвидируются по решениям НБУ, 3 - по решениям хозяйственных (арбитражных) судов.