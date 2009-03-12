НБУ зарегистрировал ОАО «Д-М Банк»

Национальный банк Украины 19 февраля т.г. зарегистрировал ОАО «Диапазон - Максимум Банк» (Д-М Банк). Об этом УНИАН сообщили в НБУ.

Место регистрации банка – г. Киев, проспект Гагарина, 17в.

Нацбанк не предоставляет информацию об учредителях и уставном капитале банка.

Как сообщалось, согласно законодательству, с сентября 2006 года в Украине разрешено создавать банки исключительно в форме открытых акционерных обществ или кооперативных банков. При этом уставный капитал новосозданного банка должен быть не менее 10 млн. евро.

По данным НБУ, по состоянию на 1 марта 2009 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков.