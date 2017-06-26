Нацбанк изменил порядок признания банковских групп

Национальный банк Украины усовершенствовал порядок признания банковских групп, чтобы повысить эффективность надзора за ними на консолидированной основе.

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Как сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №57, в перечень признаков принадлежности к группе относятся владение наибольшей долей в капитале компании-участника группы, наличие общих источников финансирования и связи между руководителями компаний и банка.

Согласно постановлению, Нацбанк будет применять данные признаки принадлежности к группе, если информация о структуре собственности не позволяет установить контроллера, при наличии сведений о контроле над компанией либо при отсутствии подтвержденной информации о конечном владельце.

Постановление также предусматривает введение понятия прозрачной структуры собственности группы, возможность отказа НБУ в прекращении признания банковской группы и возможность продления срока рассмотрения документов о создании группы.

Как сообщал УНИАН, значение норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами по банковской системе на 1 мая оставалось выше установленного допустимого максимума НБУ в 25%, составляя 28,98%.

По оценкам НБУ, проблему чрезмерного кредитования банками связанных лиц можно будет решить за несколько лет.

В настоящее время на рынке действует 24 признанные НБУ банковские группы.