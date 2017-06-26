Гройсман: торговая блокада Донбасса перенаправила миллиарды из украинского бюджета в российский

Торговая блокада оккупированных территорий Донбасса, организованная активистами в январе этого года, перенаправила миллиарды из украинского бюджета в российский, поскольку позволила боевикам захватить предприятия на этих территориях.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

«То, что делали организаторы блокады, они делали в полной координации с россиянами. В этом нет никаких сомнений. По большому счету, чего добивались организаторы? Дать россиянам повод просто забрать все имущество на неподконтрольных территориях. И сейчас все наши полезные ископаемые, наш уголь, все наши меткомбинаты работают 100% на российскую экономику. Они сами, авторы блокады, перенаправили миллиарды из украинского бюджета в российский бюджет. Вот что они сделали», - сказал премьер.

Гройсман предложил привлечь Национальную комиссию по вопросам регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг к рассмотрению номинальной причины блокады оккупированных территорий - использованию формулы «Роттердам+» при закупке угля.

«Правительство не устанавливает здесь никаких нормативов, их устанавливает независимая комиссия, в которой нет наших (правительственных - УНИАН) представителей», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что Украина найдет решения для ускорения экономического роста, несмотря на потерю 1% ВВП в результате торговой блокады оккупированных территорий Донбасса.

В апреле 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. Согласно позиции регулятора, предельная цена на уголь формируется на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула «Роттердам+доставка»). По мнению части экспертов и активистов блокады оккупированных территорий, использование формулы позволяло поставщикам угля получать необоснованную прибыль. Активисты блокады заявляли о финансировании боевиков через закупки угля из оккупированных территорий.