Только общие действия приведут к росту мировой экономики
16:37, 12 марта 2009Финансы
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Заявил Обама
Президент США Барак ОБАМА заявил, что только согласованные действия разных стран могут способствовать росту мировой экономики.
Заявление прозвучало в преддверии встречи министров финансов стран Большой двадцатки, которая пройдет в Великобритании 2 апреля, сообщает Би-би-си.
По словам Б.ОБАМЫ, в рамках формата Двадцатки США преследуют цель добиться от других стран скорейшей выработки общих экономических реформ.
Американский президент подчеркнул, что настроен очень оптимистично относительно будущей встречи. "Мы все в одной лодке", - сказал он.
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