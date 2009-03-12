Только общие действия приведут к росту мировой экономики

Президент США Барак ОБАМА заявил, что только согласованные действия разных стран могут способствовать росту мировой экономики.

Заявление прозвучало в преддверии встречи министров финансов стран Большой двадцатки, которая пройдет в Великобритании 2 апреля, сообщает Би-би-си.

По словам Б.ОБАМЫ, в рамках формата Двадцатки США преследуют цель добиться от других стран скорейшей выработки общих экономических реформ.

Американский президент подчеркнул, что настроен очень оптимистично относительно будущей встречи. "Мы все в одной лодке", - сказал он.