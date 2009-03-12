«Оранта» хочет сделать все свои подразделения безбалансовыми

Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» планирует до 1 апреля сделать все свои подразделения безбалансовыми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила председатель правления НАСК «Оранта» Елена БОЛОТОВА.

По ее словам, в 2009 году компания не будет открывать новые подразделения, сконцентрировавшись на оптимизации уже действующих. Так, представительства, которые не обеспечили необходимый уровень сбора страховых платежей, будут переформатированы в так называемые мини-центры с меньшими расходами на содержание.

Как сообщил председатель наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА, на конец 2008 года статус балансовых имели 280 подразделений компании. К 1 апреля отдельный баланс будут иметь 29 подразделений компании, в том числе 28 региональных дирекций и главный офис.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года носила название «Укргосстрах». На конец февраля компания имела 676 структурных подразделений и более 7 тыс. страховых агентов.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам 2008 года составил 1,01 млрд. грн., страховые выплаты – 399,5 млн. грн., чистая прибыль – 7,5 млн. грн.

На 1 января 2009 года уставный капитал НАСК «Оранта» составлял 175,032 млн. грн.

На сегодня основными акционерами НАСК «Оранта» являются Colorino Trading Ltd (Кипр) – 20,22%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,99%, компания «ТуранАлем Секьюритиз» (Казахстан) – 14,44% и «БТА Банк» (Казахстан) – 25%+1 акция. Также 11,35% акций владеет около 20 иностранных и внутренних инвесторов.