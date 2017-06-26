Банк Тигипко получил активы и обязательства неплатежеспособного "Диамантбанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о передаче в пользу принимающего банка «ТАСкомбанка» части активов и обязательств неплатежеспособного «Диамантбанка».

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Как сообщила пресс-служба фонда, «ТАСкомбанк» получил все права и обязанности должника перед вкладчиками-физическими лицами неплатежеспособного «Диамантбанка» по возврату средств и начисленных процентов в пределах 200 тыс. грн на общую сумму около 1,1 млрд грн.

Фонд обратил внимание, что соглашение с принимающим банком восстанавливает действие договоров, заключенных между «Диамантбанком» и вкладчиками, то есть досрочно снять средства со вклада можно только при наличии такой возможности по договору.

Также Фонд гарантирования сообщил, что «ТАСкомбанк» получил часть активов «Диамантбанка», включая часть кредитного портфеля, ряд объектов недвижимости с основными средствами и дебиторскую задолженность одного клиента перед банком.

При этом в фонде отметили, что «Диамантбанк» будет ликвидирован, и вкладчики, остаток средств на счетах которых превышает гарантированную сумму возмещения 200 тыс. грн, должны предъявить свои кредиторские требования по стандартной процедуре.

По информации фонда, он начал процедуру ликвидации «Диамантбанка», которая продлится 2 года - до 23 июня 2019 года включительно, и назначил ликвидатором банка Александра Тимонина.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Диамантбанк» (г. Киев) 25 апреля текущего года на основании решения Национального банка о признании этого финучреждения неплатежеспособным.

По результатам конкурса фонд определил «ТАСкомбанк» принимающим финучреждением для неплатежеспособного «Диамантбанка».

«Диамантбанк» работал на рынке Украины с 1993 года и на начало года занимал 24-е место по объему активов среди 93 работающих банков.

По информации НБУ, на 24 апреля ключевыми владельцами «Диамантбанка» являлись Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко.

«ТАСкомбанк» (ранее - банк «Бизнес Стандарт», Киев) работает на рынке Украины с 1989 года. Банк входит в состав финансово-промышленной группы «ТАС». Основными владельцем банка является Сергей Тигипко.