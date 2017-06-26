Фискальная служба останется в подчинении Минфина и будет в корне реформирована - Гройсман

Государственная фискальная служба (ГФС) останется в подчинении Министерства финансов и будет в корне реформирована для создания сервисного, а не карательного органа.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

«На сегодня мы видим такую модель: ГФС остается в Министерстве финансов. Но службу надо перестроить и полностью реформировать. Это должен быть не карательный орган, а интеллектуальный, с серьезными и цивилизованными полномочиями. Моя позиция заключается в том, чтобы ГФС поддерживала и защищала бизнес, а не, наоборот, создавала для него искусственные препятствия. Я считаю, очень важно обеспечить устойчивый экономический рост. Это возможно, в том числе, в результате такой реформы, и ее результатом должно быть создание нормального бизнес-климата», - сказал он.

При этом премьер выступил против восстановления ликвидированного Министерства доходов и сборов в любой форме, а также выразил поддержку действующему руководителю ГФС Мирославу Продану.

«Он (Продан - УНИАН) многое вытянул на своих плечах, так как система была не готова. Конечно, ему нужно больше поддержки в системе, но система больна, ее надо перезагружать. Это серьезный вызов. Я ему буду только помогать, чтобы ГФС стала сервисной структурой с человеческим лицом», - отметил Гройсман.

По словам главы правительства, важными достижениями ГФС стало внедрение автоматического возмещения налога на добавленную стоимость и перевыполнение плана таможенных сборов.

«Мы планируем перевыполнение доходов по таможне, а это 12 млрд грн, направить на местные дороги. Колоссальный ресурс, который ранее находился в тени, и на нем кто-то паразитировал. Сегодня мы еще очень далеки от наведения окончательного порядка. Нужна полная модернизация таможни, и очень многое нужно сделать для технического переоснащения. Буквально сейчас будет объявлен тендер по закупке стационарных сканеров для таможни. Это будет означать только одно: щелей, через которые можно проводить «серый» импорт или контрабанду, будет все меньше и меньше. Это окажет положительное влияние и на украинское производство. Потому что «серый» импорт коварно забирает часть рынка и возможности украинских производителей. А за украинских производителей я готов бороться 24 часа в сутки», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров Украины утвердил концепцию реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

Государственная фискальная служба, объединяющая налоговую и таможенную службы, а также налоговую милицию, была сформирована на базе Министерства доходов и сборов, ликвидированного в марте 2014 года с приходом правительства Арсения Яценюка.

По словам Гройсмана, ГФС была и остается чемпионом по количеству жалоб со стороны бизнеса на работу органов власти в Украине. В этой связи реформа ГФС является одним из приоритетов работы правительства.