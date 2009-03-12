Цены промпроизводителей в еврозоне снизились

В январе 2009 года цены промышленных производителей снизились по сравнению с декабрем 2008 года на 0,8% в еврозоне и на 0,6% во всех странах-членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В январе 2009 года по сравнению с январем 2008-го цены производителей снизились на 0,5% в еврозоне, но выросли на 0,2% в ЕС-27.

В январе 2009 года по сравнению с декабрем 2008-го цены в промышленности, за исключением энергетики, снизились на 0,6% в еврозоне и на 0,5% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе уменьшились на 1,5% в еврозоне и на 0,8% в ЕС-27. Стоимость полуфабрикатов снизилась на 1,2% в зоне евро и на 1,0% в ЕС-27. Товары кратковременного пользования подешевели на 0,6% в зоне евро и на 0,4% в ЕС-27, товары длительного пользования подорожали на 0,2% в еврозоне и на 0,3% в ЕС-27, цены на капитальное имущество выросли на 0,1% в зоне евро и на 0,2% в ЕС-27.

Наибольший рост зарегистрирован в Чехии и Румынии (по 1,1%), а также Венгрии (0,9%). Наибольшее снижение наблюдалось во Франции (-2,0%), Болгарии (–1,3%) и Германии (-1,1%).

В январе 2009 года по сравнению с январем 2008-го цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 0,1% в еврозоне и на 1,0% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе снизились на 2,7% в еврозоне и на 2,0% в ЕС-27, полуфабрикаты подешевели на 0,9% в еврозоне и остались без изменений в ЕС-27, товары кратковременного пользования подешевели на 0,1% в зоне евро, но выросли в цене на 1,1% в ЕС-27, товары длительного пользования выросли в цене на 1,7% в еврозоне и на 2,2% в ЕС-27, капитальное имущество подорожало на 2,0% в еврозоне и на 2,6% в ЕС-27.

Наибольший рост цен в январе 2009 года по сравнению с январем 2008-го зарегистрирован в Румынии (6,4%), Венгрии (4,4%) и Великобритании (3,2%). Наибольшее снижение цен зарегистрировано в Дании (-5,2%), Греции (-3,4%) и Франции (-2,9%).

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года по сравнению с ноябрем 2008-го цены промышленных производителей уменьшились на 1,5% в еврозоне и на 1,7% в ЕС-27.

Справка УНИАН. Еврозона — понятие, обозначающее 16 стран Европейского Союза, официальной валютой которых является евро. Это Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия (с 1 января 2009 года). Эти государства имеют право выпускать монеты и банкноты, номинированные в евро.

В Европейский Союз входят 27 стран.