«Оранта» планирует увеличить прибыль в 7 раз

Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» планирует в 2009 году получить прибыль в размере 50 млн. грн., против 7,5 млн. грн. прибыли компании в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА.

Он отметил, что если в прошлом году компания акцентировала внимание на увеличении своей доли на рынке, то в текущем году намерена работать на удержание уже занятых позиций (по данным НАСК «Оранта», компания сегодня занимает 12% рынка классического страхования – УНИАН). Компания сконцентрирует работу на оптимизации бизнес-процессов, снижении затрат на содержание сети, улучшении качества обслуживания.

О.СПИЛКА сообщил, что для компании задача-максимум на 2009 – собрать 1,35 млрд. грн. страховых платежей (рост против 2008 года – 35%), задача-минимум – удержать показатели на уровне 2008 года. При этом он не исключает, что планы могут быть откорректированы.

Также СПИЛКА сообщил, что в 2009 году около 20 млн. грн. страховых платежей НАСК «Оранта» планирует получить за счет компании «Оранта-Онлайн».

Выплаты в 2009 году ожидаются на уровне 480 млн. грн. против 400 млн. грн. в 2008 году.

В тоже время, как сообщила председатель правления НАСК «Оранта» Елена БОЛОТОВА, по итогам первых двух месяцев зафиксировано снижение сбора страховых платежей против аналогичного периода 2008 года на 20%. По ее словам, это объясняется высокой базой сравнения, так как в январе 2008 года, имел место стремительным рост страховых платежей по ОСАГО ввиду осуществления контроля за наличием полиса.

По ее словам, в январе-феврале т.г. рост сбора страховых платежей не зафиксирован ни по одному из видов страхования, в тоже время падение объемов страховых платежей было не таким значительным, как ожидалось ранее. Так, по страхованию имущества страховые платежи против аналогичного периода 2008 года снизились на 5%, по автострахованию - на 22%.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года предприятие носило название «Укргосстрах».

Общий сбор страховых платежей компании по итогам 2008 года составил – 1,01 млрд. грн., страховые выплаты – 399,5 млн. грн., чистая прибыль – 7,5 млн. грн.

На 1 января 2009 года уставный капитал НАСК «Оранта» составлял 175,032 млн. грн.

На сегодня основными акционерами НАСК «Оранта» являются Colorino Trading Ltd (Кипр) – 20,22%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,99%, компания «ТуранАлем Секьюритиз» (Казахстан) – 14,44% и «БТА Банк» (Казахстан) – 25%+1 акция. Также 11,35% акций владеет около 20 иностранных и внутренних инвесторов.