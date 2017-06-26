Внешние долги украинских компаний и банков составляют почти $50 миллиардов - более половины займов из Кипра

Общая величина задолженности по кредитам перед нерезидентами и еврооблигациям корпоративного сектора составила 42,7 млрд. дол. США. Еще 5,7 млрд долл – внешним кредиторам должны депозитные корпорации.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на данные НБУ.

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Более половины (54%) корпоративных займов получено из Кипра, а среди крупнейших кредиторов присутствует ряд оффшорных юрисдисдикций и стран с так называемым либеральным режимом налогообложения. Это подтверждает устоявшееся мнение, что иностранное кредитование очень часто фактически является реинвестированием средств, выведенных из Украины в оффшорные юрисдикции, отмечает издание.

В издании добавляют, что существующая практика регистрации кредитных договоров в иностранной валюте с нерезидентами создает огромное поле для субъективных оценок чиновников и несет в себе колоссальные коррупционные риски.

Напомним, в начале лета Нацбанк сделал ряд послаблений в действующих на валютном рынке ограничениях: со 120 до 180 дней увеличился максимальный срок расчетов по экспорту/импорту товаров; вырос до 2 млн. долл. лимит для инвестирования бизнеса за рубеж в течение календарного года; разрешен возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или негосударственных ценных бумаг и т. д.

Одновременно Нацбанком были установлены более жесткие требования к проверке ряда операций в аспекте финмониторинга. Также для предотвращения непродуктивного оттока капитала НБУ установил требования относительно раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках нерезидентов-кредиторов.