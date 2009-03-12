Рынок лизинга ждет продолжительный спад

Эксперты прогнозируют, что спад рынка лизинга, который начался в Украине в конце 2008 года, в текущем году сохранится.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение они высказали на пресс-конференции сегодня.

В частности, как отметил генеральный директор «Райффайзен Лизинг Аваль» Петер ОБЕРАУЕР, несмотря на значительный потенциал рынка, текущее его состояние оставляет желать лучшего и негативные тенденции, которые были зафиксированы в конце 2008 года, в ближайшей перспективе сохранятся.

«Наш прогноз – это падение продолжится в 2009 году и в целом будет достаточно продолжительным, - сказал П.ОБЕРАУЕР. – Если мы останемся на объемах 2008 года, то мы должны быть счастливы».

По словам генерального директора компании «Ласка Лизинг» Татьяны САУСЬ, сегодня из-за проблем банков лизинговые компании лишились основного источника фондирования. Кроме того, высокий риск неплатежей со стороны клиентов заставляет лизинговые компании задуматься о целесообразности продолжения деятельности. Как следствие 95% лизинговых компаний на сегодня практически перестали проводить операции.

П.ОБЕРАУЕР считает, что уже в ближайшее время можно будет наблюдать уменьшение количества лизинговых компаний. При этом с рынка уйдут в первую очередь так называемые независимые компании, то есть компании без материнских банков. Они в существующих условиях не смогут продолжать работу. Те же, кто останется, будут вынуждены существенно корректировать свои планы, а также частично переориентироваться на работу с физлицами, в частности осваивать нишу автокредитования.

По словам Т.САУСЬ, сегодня банки рассматривают возможность очищения своих портфелей путем передачи проблемных кредитов своим дочерним лизинговым компаниям. Такие действия банков могут привести к росту рынка лизинга, но без дополнительного увеличения финансирования.

Генеральный директор компании «Евро Лизинг» Роман ИВАНЕНКО отметил, что сегодня, наряду с проблемами, вызванными кризисом, у лизинговых компаний возникают трудности из-за несовершенства действующего законодательства. При этом все попытки внести нужные рынку законодательные изменения оказываются безрезультатными, так как парламент тянет с их рассмотрением.

Так, Р.ИВАНЕНКО сообщил, что ряд законопроектов, которые облегчили бы жизнь операторам рынка лизинга, были поданы в парламент еще в октябре 2008 года, но до сих пор не рассмотрены.