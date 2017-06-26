Глава "ПриватБанка" Шлапак подал в отставку - может покинуть пост в конце июля

Глава правления национализированного в декабре 2016 года «ПриватБанка» Александр Шлапак выполнил задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита его финансового состояния, в связи с чем в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту.

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«Глава правления продолжает руководить банком, одновременно его соответствующее заявление уже подано наблюдательному совету и может быть рассмотрено на следующем заседании в конце июля», - сообщили УНИАН в пресс-службе «ПриватБанка».

В сообщении отмечается, что в настоящий момент аудит финансовой отчетности банка в соответствии с международными стандартами завершен и на его основании правительство решило докапитализировать «ПриватБанк» еще на 38,565 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о докапитализации «ПриватБанка» на 38,5 млрд грн в два этапа путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. На первом этапе предполагается выпуск ОВГЗ на 22,5 млрд грн.

Решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (Днепр) в правительстве приняли 18 декабря 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 млрд грн – в январе текущего года.

Александр Шлапак, в прошлом министр финансов Украины в правительстве Арсения Яценюка, возглавил правление «ПриватБанка» в декабре 2016 года сразу после перехода финучреждения в государственную собственность.