В Украине останется всего 30% страховых компаний

В условиях обостряющегося кризиса к середине 2010 года в Украине останется всего 30% от существующего количества страховых компаний (в Украине сегодня работают около 470 страховых компаний).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА на пресс-конференции сегодня.

«К концу 2009 года, а лучше сказать, к середине 2010 года произойдет очищение рынка и останется 30% от существующего количества страховых компаний» - сказал он.

По его словам, компания продолжает получать предложения от страховщиков, оказавшихся в затруднительном финансовом положении, о приобретении их бизнеса, при этом, не торопится с принятием решения, так как прежде чем покупать такую компанию, нужно провести детальный анализ ее состояния.

Что касается выхода на украинский рынок новых иностранных страховщиков, то СПИЛКА считает, что если такое и произойдет, то не ранее чем через год. По его мнению, сейчас иностранные страховщики, которые пострадали от кризиса меньше других, «сидят на деньгах» и мысль инвестировать в Украину у них возникает в последнюю очередь.

«Я думаю, что иностранцы будут заходить где-то через месяцев 12» - сказал СПИЛКА.