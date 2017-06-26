Уровень безработицы в Украине превысил 10%

Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ) для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в первом квартале 2017 года вырос до 10,1%, или 1,8 млн человек, по сравнению с 9,9% по итогам 2016 года (1,77 млн человек), сообщила Государственная служба статистики.

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По сравнению с первым кварталом 2016 года показатель безработицы вырос также на 0,2 п.п.

При этом показатель безработицы для людей трудоспособного возраста (женщины в возрасте 15-58 лет и мужчины в возрасте 15-59 лет) по итогам января-марта 2017 года составил 10,5%.

В Госстате отметили, что уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с данными предыдущего года уменьшился на 0,4 п.п. и составил 55,2%, или 15,9 млн человек, а среди населения трудоспособного возраста - на 0,1 п.п. и составил 63,3%.

Данные приводятся без учета АР Крым и зоны проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ) для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в первом квартале 2016 года вырос до 9,9%, или 1,77 млн человек, по сравнению с 9,1% по итогам 2015 года (1,73 млн человек).