Гройсман рассказал, как "папередники" использовали пенсии для покупки голосов на выборах

Пенсионная реформа, которую правительство направило на рассмотрение Верховной Рады, позволит устранить политические спекуляции вокруг размера пенсий за счет введения единой формулы, коэффициент начисления в которой не будет корректироваться в «ручном» режиме.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Вы знаете, что была дискуссия вокруг коэффициента начисления пенсий: 1 или 1,35. Как было раньше? В государстве была специально создана система занижения пенсии, чтобы потом перед выборами использовать ее как инструмент: пенсии поднимали, тем самым покупая голоса. Фактически пенсии были в руках политиков. Я хочу забрать пенсии из рук политиков и передать в руки пенсионеров. Зачем был нужен коэффициент 1,35? Политики делали заниженную базу пенсии и в ручном режиме этот коэффициент регулировали: больше, меньше. Я говорю «нет». Будет коэффициент 1, и стабильный. Но база будет не 1197 грн, а 3764 грн. Это будет честно. А дальше я предлагаю, чтобы мы проводили ежегодное автоматическое обновление пенсий, индексацию. Вот это - задача реформы. И я очень хочу это сделать. Вместе с президентом, вместе с парламентом, вместе с коалицией, с политическими партнерами», - сказал Гройсман.

При этом глава правительства в очередной раз подчеркнул, что принятие пенсионной реформы является критически важным.

«Проведение этой реформы неизбежно и необходимо. Пенсионная система страны вообще находится под огромной угрозой. Так что это даже не политическая, это человеческая ответственность: президента, премьера, правительства, депутатов, фракций, внефракционных депутатов, групп парламента. Надо принимать это решение. А я после его принятия готов нести полную ответственность за успешность внедрения реформы», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду пакет законопроектов по пенсионной реформе.

Соответствующие законопроекты «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий» №6617, «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по вопросам пенсионного обеспечения» №6616, «О внесении изменений в статью 588 Таможенного кодекса Украины по вопросам пенсионного обеспечения» №6615, «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» №6614 опубликованы на парламентском портале.

Правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Размер помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 2 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы заплатить 16 896 грн.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий.