Минздрав предупреждает – вас ждет медицинская революция

Украина стоит на пороге одной из главных и давно назревших реформ – медицинской. Некий (не совсем удачный) старт ей уже дан – Верховная Рада приняла закон о государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг и лекарственных препаратов лишь в первом чтении, но при этом провалила технический законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс с учетом будущих нововведений. Всему виной – ожесточенные споры в отношении предложений реформаторов.

Правительство надеется, что до конца июля медреформу парламент поддержит, и обещает ее полное обеспечение бюджетным финансированием. Но фракции «Батькивщины», Радикальной партии и бывшие «регионалы» уже заявили, что голосовать за медицинскую реформу в предлагаемом варианте не будут. То есть, не факт, что медреформа в ближайшее время состоится.

Между тем, система здравоохранения Украины, которая не реформировалась все годы независимости и поэтому продолжает основываться на изжившей себя советской модели Семашко, давно работает не для людей, а против них. Подтверждение этому – мировые рейтинги: Украина (из 225-ти стран) занимает второе место в мире по уровню смертности. Нас опережает лишь южноафриканское государство Лесото. При этом мы на 182-ом месте из 224-х стран по уровню рождаемости.

Кроме того, Украина занимает 150-е место среди 223-х стран по показателю средней продолжительности жизни. Каждый четвертый украинец не доживает до 60 лет, каждый десятый – до 35. По этому индексу «жизнеспособности» наша страна находится на уровне Гвинеи и Конго.

Еще один ужасающий факт – Украина лидирует по смертности матерей и младенцев в Европе, в частности, уровень детской смертности превышает европейские показатели в 2,5 раза.

Но парадокс – все перечисленные «достижения» украинской медицины зафиксированы на фоне небывалого для Европы прецедента – больничных койко-мест в Украине по отношению к количеству жителей вдвое больше, чем в странах ЕС.

Все это свидетельствует о том, что украинская медицинская система нуждается в экстренном оперативном вмешательстве. Власть уже определилась со схемой «хирургической операции» бьющегося в конвульсиях «органа», но эксперты уверяют – не все разработано достаточно четко, и это может не спасти жизнь «пациента».

Медицинская революция: что предлагают

Основной принцип медицинской реформы, который используется во многих странах мира, в том числе в ЕС, в Минздраве окрестили как «деньги идут за пациентом». Государство продолжит финансировать систему здравоохранения, но больше не будет оплачивать содержание медучреждений, а только оказанные врачебные услуги – средства из госбюджета будут поступать конкретному врачу за лечение конкретного человека, размер суммы будет зависеть от количества обслуженных пациентов. Планируется, что это спровоцирует некую конкуренцию среди врачей, которые будут заинтересованы в удержании пациентов. А достичь подобного можно только повысив качество оказываемых медуслуг.

Будет создано новое ведомство, отвечающее за процессы в связке «пациент-деньги-врач» - «Национальная служба здоровья». Она будет заключать контракты с государственными клиниками и врачами, ведущими частную практику, контролировать финансовые потоки. Кроме того, новой службе будут переданы средства от введенной в 2014 году медицинской субвенции – государственные деньги, которые направляются в местные бюджеты и используются заведениями здравоохранения на оплату текущих расходов (в целом на медицину в 2017 году выделено 55 миллиардов гривен, в 2018 году обещают 80 миллиардов гривен). В Минздраве утверждают, что такие нововведения помогут искоренить коррупцию в медицинской сфере.

Все медицинские учреждения будут разделены на три уровня. Первый – семейные амбулатории, которые заменят обычные поликлиники. Это – неотложная помощь, к примеру, прием терапевта, семейного врача, анализы, соответствующие медикаменты. Все это на 100% будет покрываться из госбюджета, как и помощь при переломах или остром аппендиците. Также на 100% будет оплачиваться государством паллиативная медпомощь (уход за тяжелобольными, прикованными к кровати и людей с 1 группой инвалидности).

Второй уровень – специализированное лабораторное и диагностическое обслуживание, клиники, где по решению семейного врача можно пройти МРТ, КТ, УЗИ и прочие обследования.

Третий уровень – высокоспециализированные клиники: мединституты, узкопрофильные больницы. Услуги и лекарства 2 и 3 уровней будут оплачиваться государством и пациентом совместно. Тариф на услуги и на покрытие стоимости лекарств будет определяться решением Кабмина и каждый год меняться с учетом состояния бюджетных финансов. Это нововведение, скорее всего, вынудит украинцев следить за состоянием своего здоровья – проходить так называемую диспансеризацию хотя бы раз в год, а также выполнять рекомендации своего семейного врача, чтобы исключить всевозможные осложнения, за лечение которых уже придется выложить некую сумму. Потеряет свою популярность и «доктор» Интернет, популярный среди украинцев «консультант» при самолечении, советы которого, порой, стоят жизни.

Прямое финансирование из бюджета всех государственных и коммунальных учреждений здравоохранения предполагается прекратить с 1 января 2019 года. Дотации смогут получать только госпитальные округа. Правда, они только создаются.

Области поделят на три-пять частей без привязки к райцентрам, в каждой из них будет создано, минимум, по одной многопрофильной больнице. Идея заключается в том, чтобы всякого рода экстренная помощь могла быть оказана в одной клинике, где будут созданы для этого все необходимые условия – от наличия врачей всех профилей до современного, необходимого для лечения, оборудования.

Переход на государственное страховое финансирование медицины планируется провести за три года, начиная с 2018-го. Однако на сегодня в законопроектах, запускающих медреформу, нет ни слова о страховой медицине. Только упоминание – нынешняя реформа является первой ступенью к ее созданию.

Планируется, что гострахование будет выглядеть так: население платит налоги, государство обеспечивает ему 100% страховку на случай первичной помощи – семейного врача, экстренной и паллиативной помощи. Второй и третий уровни помощи – более специализированные – будут страховаться на основе совместной оплаты медуслуг (часть стоимости лечения ляжет на плечи пациента). Кстати, тарифы и стоимость медстрахования зависят от перечня рисков, уровня программ, количества застрахованных, региона обслуживания, состояния здоровья страхователя и определяются, как правило, после прохождения медосмотра. Возможна также страховка и от работодателя – тогда решение, в каком объеме могут быть обеспечены медуслуги, принимает он. В Украине такое коллективное страхование уже присутствует, но точечно.

Медреформа предполагает выбор пациентом семейного врача и заключение с ним договора на обслуживание, который будет включать в себя разработанные Минздравом правила предоставления первичной медицинской помощи с учетом предлагаемого «гарантийного пакета покрытия». Договор всегда можно будет разорвать и перейти на обслуживание к другому врачу. Обратиться за медицинской помощью пациенты смогут как в государственную клинику, так и к врачу, который ведет частную практику. В дальнейшем планируется внедрение электронной системы сбора данных о врачебных договорах с пациентами.

Семейные врачи будут получать прямые выплаты за каждого пациента, который заключил с ними контракт и стоит на учете у них, но не более 2 тысяч пациентов в год, что соответствует стандарту нагрузки врачей. В первый год действия реформы изначально предполагалась сумма в 210 гривен за пациента в месяц, в процессе обсуждения в парламенте она возросла до 300, при этом, на второй год работы нововведений уже озвучивается сумма в 400 гривен. Такие новации, по утверждению Минздрава, поднимут легальные доходы медиков в разы.

Грядут изменения и в лекарственной сфере. Для удешевления медпрепаратов планируется внедрение полной реимбурсации – возмещения государством стоимости лекарств пациенту. С 1 апреля 2017 года частичная реимбурсация была запущена, но только для диабетиков, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхиальной астмой.

Кроме того, будут внедрены клинические протоколы – международные стандарты лечения болезней на основе клинических наблюдений. Клинические протоколы определяют, каким образом следует лечить то или иное заболевание. Они составляются на базе доказательной медицины, без них невозможно высчитать стоимость медицинской услуги. На них базируется и система реимбурсации.

Клинические протоколы снимают с врачей, скажем так, ответственность за их действия, которые теперь будут совершаться исключительно согласно предписанию. Такая система применяется во всем мире. Но в США – самой передовой в сфере медицины стране – от протоколов хотят отказаться. Это происходит под давлением обществ пациентов, которых там сотни, и которые обладают не меньшими правами, чем профсоюзы. Эти общества настаивают, что протоколы не учитывают индивидуальных особенностей пациента (кому-то комфортней принимать определенный препарат и в определенной дозировке, не соответствующей протоколу, например, а кто-то – предпочитает необязательную операцию более длительному приему препаратов для устранения заболевания). Возможно, в дальнейшем и Европа (а, следом, и Украина) пересмотрит этот вопрос.

Коснется реформа и службы скорой помощи. Планируется расширить сеть подстанций, а также привлечь к работе парамедиков (медперсонала среднего звена – фельдшеры, сестринский состав) для оказания доврачебной помощи по пути в больницу. Главная цель этих нововведений – сократить время приезда неотложки с 15-20 минут до 4-8. Стоит отметить, что на сегодня врачей в составе бригад скорой помощи можно увидеть только в крупных городах, на периферии неотложка представлена как раз исключительно парамедиками.

С предложениями Минздрава, как и с утверждением ведомства, что система является калькой английского принципа здравоохранения, эксперты – действующие врачи, – согласны. Но при этом они высказывают свои «но». Аргументы «против» реформы, звучащие от депутатов-популистов, от которых и зависит принятие необходимых законопроектов, - категоричны. Хотя доктора с ними не согласны.

За и против

Итак, депутаты-популисты, оппонирующие медреформе ради набора электоральных баллов, заявляют, что она-де лишает граждан конституционного права на бесплатную медицину. Это их главный аргумент, который кажется неоспоримым, поскольку упор делается на соответствующую статью Основного закона. Однако в жизни все выглядит иначе, так как эта статья, со времен введения самой Конституции в действие, мало кем и редко по отношению к кому выполнялась. Подтверждение тому – давно ходящая в народе поговорка: чтобы в Украине болеть, нужно иметь бычье здоровье и мешок с деньгами.

«Популисты кричат, что реформа нарушает право людей на бесплатную медицину. Пусть они покажут, где у нас в Украине есть бесплатная медицина. Может, для них она и бесплатная – для депутатов, членов Кабмина, госчиновников высокого ранга, а миллионы людей, помимо того, что платят налоги, потом платят за анализы и диагностику, за госпитализацию, лекарства и так далее. Бесплатной медицины у нас давным-давно нет. И не нужно на эту тему лукавить», - подчеркивает кандидат медицинских наук, врач с 30-летним стажем Василий Данацко.

Еще одно заявление популистов о том, что больницы на местах прекратят свое существование из-за создания многопрофильных специализированных госпитальных округов и перевода средств бюджета на нужды местных клиник в «Национальную службу здоровья», что, мол, негативно отразится на населении, врачи опровергают. Говорят, что местные районные больницы просто перепрофилируются соответственно своей квалификации.

«На сегодняшний день большая часть районных больниц не оказывает должную медицинскую помощь. Их государственное финансирование – выбрасывание денег в никуда. Выделяемых средств хватает только на содержание персонала. О закупке хорошего оборудования, препаратов, речь вообще не идет. Всегда звучал совет от Минздрава – ищите спонсора. Но это тоже имеет признаки коррупции – если вам покупают дорогой аппарат, то и от вас чего-нибудь захотят. Главный принцип реформы – больницы должны обеспечивать население услугами. А что может предложить районная больница? – Ровным счетом ничего: ни достойного обследования, ни качественной хирургической помощи. Они должны сохраниться в виде терапевтического отделения, хосписов. И это соответствует мировым стандартам», - подчеркивает бывший глава районной больницы, действующий врач Денис Павловский.

Он рассказал, что, в свое время, когда стал главврачом Брусиловской районной больницы, в ней было родильное отделение, которое принимало 70 родов в год, то есть работало один день в неделю. Плюс – отсутствие необходимой современной аппаратуры. К тому же, сам врач, при таком режиме работы, теряет квалификацию. А это – потенциальный риск для жизни и пациентки, и ее ребенка. Поэтому главврач отделение закрыл – довести беременных в ближайшую профильную клинику с современным оборудованием и высококлассными врачами оказалось дешевле в 3-4 раза, чем содержать койко-места... А таких отделений по стране – тысячи.

Критики реформы заявляют, что сосредоточение государственных средств в руках «Национальной службы здоровья» создаст возможности для коррупции. В свою очередь, врачи убеждены, что большей коррупции, чем сейчас, в медицине быть уже не может. И чтобы это искоренить, начинать реформу нужно не с реструктуризации учреждений, а с чистки их верхов, потому что медицинская сфера давно превратилась в самый крупный и самый отлаженный бизнес.

«Я реформу двумя руками приветствую, так как то, что творится сегодня в медицине, не может дальше продолжаться. Большего бизнеса, чем сейчас в государственной медицине, в Украине не существует ни в одной сфере. Очень отлаженный бизнес, все работает за средства налогоплательщика, и с этих же налогоплательщиков дополнительно сдирают деньги за медобслуживание. Дальше это продолжаться не может. Людей, которые возглавляют медструктуры по 20 лет, нужно люстрировать также, как судей», - отметил Данацко.

По его словам, сейчас вся государственная медицина сосредоточена на получении бюджетных денег, за счет которых проводятся тендеры на закупку оборудования и препаратов на миллионы долларов, и из которых – в виде кэша – изымаются суммы на спокойную жизнь. Зачем тогда заниматься больными? Разве что для сбора с них «благотворительных взносов» за разного рода процедуры и сам факт пребывания в отделении – во многих украинских больницах существует такое понятие, как «недельный план» - сумма, которую каждое отделение должно передать главврачу…

Это мнение подтверждает Павловский: «Такой коррупции, как у нас в медицине, не существует ни в одной стране мира. Причем государство поставило медицину в такие условия, что она должна «вымогать и брать»».

Советы врачей реформаторам

Очень важным шагом в деле медреформы эксперты называют электронную систему обмена информацией, которая, в предложенном Минздравом варианте, вызывает массу вопросов. Вместе с тем, без налаженного в цифровом виде документооборота, ничего не получится, в том числе, и страховой медицины.

«Первоначально нужно провести ИТ-реформу в медицине. Иначе в нашей стране переход к страховой медицине, как и сама реформа, однозначно не получатся, по двум причинам. Первое – у нас нет реестра данных о пациентах. Как в таких условиях могут по-новому работать медицина и страховые компании? По идее, в Украине должен быть создан единый архив историй болезни. Затем нужен некий хаб – центр по учету и обработке информации. Если они заработают, то не нужны будут райздравы, облздравы с никому не понятными функциями», - отмечает Данацко.

«Но как электронный документооборот может в наше время стать реальностью? В домах престарелых, интернатах, мелких больницах районного масштаба, где работают, в большинстве своем, врачи-пенсионеры без навыков передачи информации, зачастую, вообще нет интернета», - сетует он.

И в этом вопросе с ним нельзя не согласится. Для цивилизованных стран уже давно в порядке вещей работа врача с планшетом и айфоном, они не бегают по отделениям с пленками и историями болезни на десятках бумажных страниц. Там, с момента поступления больного и до операционной, к примеру, с проблемой сердца, проходит 30-40 минут. И все – благодаря электронной базе данных о больных и скоростной передаче данных. Стоит отметить один факт: в музее одной из престижнейших американских клиник есть стенд, на котором выделены два элемента, больше всего мешающие врачу работать, – бумага и ручка. У нас эти два предмета остаются главным орудием труда врача.

По словам Данацко, можно начать создание электронной базы с центральных клиник, институтов, где есть КТ, МРТ, радиохирургия, где люди уже привыкли работать с мединформацией. Далее – поглощать электронной системой другие клиники и диспансеры. И экономить на этом нельзя – себе дороже.

К примеру, в США в крупных медкомпаниях полигоны для разработки электронных систем для больниц по размеру больше, чем в Украине сами клиники. Там разрабатываются модели реанимаций, диагностических центров, их электронная связь, обмен информацией, чтобы врачи затем могли свободно этим пользоваться в глобальных масштабах, оказывать адекватную помощь в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что в Украине электронная медсистема уже разрабатывалась. И программа была недорогой, вот только для ее установки нужны были новые компьютеры. «И где их брать? Деньги на это не выделялись, нужно снова искать спонсора. На этом все и заглохло», - рассказал Павловский, добавив, что подобное может повториться.

Сомнительной для врачей выглядит и тариф на медицинскую услугу в 200-300 гривен. Особенно если вспомнить, сколько сейчас стоит, к примеру, приличная стрижка или услуги сантехника. Медики считают, что тариф должен быть выше.

«Ведь врачу нужно постоянно повышать квалификацию, подписываться на популярную научную, в том числе, зарубежную прессу, ездить на конференции. За какие деньги он может себе это позволить», - подчеркивает Данацко.

«В любой цивилизованной стране врач – это элита. Только на первичное свое обучение он затрачивает, в зависимости от специальности, 8-9 лет. Затем следуют бесконечные курсы повышения квалификации, дополнительные попутные специализации и прочее. И все это только для того, чтобы обеспечить здоровье населения. Большая часть врачей уже ушли из специальности только по той причине, что в ней невозможно выжить. И если у нас ничего в этом плане не поменяется, то никакая реформа ситуацию не спасет», - отметил Павловский.

Что касается реформы скорой помощи, то врачи считают ее правильной. Только и здесь нужны новые технологии. К примеру, как в Германии или Дании, где информация о состоянии пациента из кареты скорой подается в больницу мгновенно. И, пока его везут в клинику, там уже успевают ознакомиться с историей его болезни из электронного архива. Как результат – в кратчайший срок пациенту оказывается адекватная помощь. По мнению медиков, у нас переломить ситуацию в этом вопросе, в ближайшей перспективе, вряд ли удастся.

«Ездят доктора в таратайках, и, зачастую, для поездки банально нет бензина. На сегодня квалифицированная врачебная скорая помощь существует только в больших городах. Все остальное – фельдшерские бригады, которые оказывают доврачебную помощь. То есть, это и есть парамедики. Поэтому тут нечего бояться. Главное – переоснастить скорые, сделать их современными. Будут ли деньги на это – большой вопрос», - комментирует Павловский.

Не придумывать «велосипед»

Так выглядит дискуссия вокруг медицинской реформы. И чем все закончится – покажет время. Но спор о наполненности реформы – совершенно нормальное явление. Главное, чтобы в итоге, исходя из мировой практики, у нас заработала полноценная, отвечающая времени и имеющая перспективу медицинская система. По крайней мере, по этому пути шли все цивилизованные страны, приведя свое здравоохранение на самый высший уровень. Нужно только уметь перенимать их опыт.

Дания

Датскую модель здравоохранения называют «социализм по-королевски». Государственные расходы на здравоохранение составляют здесь 9% ВВП при населении почти 6 миллионов человек – один из самых высоких показателей в Европе. Специальных налогов на здравоохранение нет. 84% расходов финансируется из госбюджета, 14% поступают от пациентов (в основном, от фармацевтического обеспечения и стоматологической помощи) и 2% - средства добровольного медстрахования. Держится система здравоохранения на трех китах - государственном, региональном и местном. Причем, за первичное и вторичное медицинское обслуживание отвечают региональные и муниципальные органы управления.

В Дании действует общественная система медицинского страхования, в рамках которой все граждане имеют доступ к бесплатным медицинским услугам. В рамках бесплатного медицинского обслуживания пациенты могут пользоваться услугами врачей общей практики, которые проводят осмотры, назначают лечение или направляют на консультацию к узкопрофильным специалистам. Услуги врача, обследования, консультации и лечение проводятся для пациентов бесплатно. Приобретение очков, контактных линз и фармацевтических препаратов безрецептурного отпуска, а также услуги косметической хирургии, пациенты полностью оплачивают из собственных средств. Страховки для лечения покрывают расходы на медицинские осмотры и лечение, включая хирургические вмешательства и покупку лекарственных средств. В страховой полис не входят услуги косметической хирургии, превентивные вмешательства, услуги стоматолога, медицинское обслуживание во время беременности, лечение заболеваний, передающихся половым путем, и лечение ВИЧ/СПИД.

Роль частной медицины невелика – на ее долю приходится лишь 2,2% всех медуслуг. Очень развита система реимбурсации – список и цены реимбурсируемых препаратов утверждает специальный комитет. Стоимость безрецептурных препаратов компенсируется только пенсионерам и пациентам с хроническими заболеваниями, которые вынуждены принимать их постоянно. Размер реимбурсации зависит от возраста и состояния здоровья пациентов. В некоторых случаях пациенты в индивидуальном порядке могут получать дополнительные субсидии на лекарства, например, из Пенсионного фонда. Пациенты со смертельными диагнозами получают все лекарства бесплатно.

С 1994 года в Дании функционирует система электронной медицины MedCom, благодаря которой 99% медицинского документооборота, включая выписку рецептов, первичное и вторичное медобслуживание, ведется в электронном виде. Сейчас в рамках системы MedCom активно развивается телемедицина.

Пациенты могут влиять на развитие здравоохранения через общественные организации, которых насчитывается около 300.

В начале октября 2015 года все автомобили скорой помощи были оснащены инновационным оборудованием, которое обеспечивает оказание догоспитальной медицинской помощи пациентам уже на этапе транспортировки в медицинское учреждение.

Швеция

Система здравоохранения Швеции является одной из самых лучших в Европе. Здравоохранение страны на 95% является государственным. Здесь ежегодно проводится национальный опрос пациентов, который позволяет оценить качество медицинского обслуживания.

Медицинское страхование является обязательным и всеобщим. Оно осуществляется через государственные организации и считается визитной карточкой шведского здравоохранения. Благодаря такому виду страхования все пациенты с низкими доходами могут получать дорогую высокотехнологичную медицинскую помощь, наравне с состоятельными гражданами. Поэтому Швецию можно смело назвать «социалистической» страной. Схема страховых выплат на медицинское обслуживание подчиняется принципу «чем выше затраты пациента, тем больше компенсация».

Реимбурсация зависит от суммарной величины расходов пациента на покупку лекарств за год. Обращение лекарственных средств регулируется законом «О лекарственных средствах». Цены на рецептурные препараты устанавливаются государством. Из-за того, что НДС для рецептурных препаратов равен нулю, их стоимость, в среднем ниже, чем в других европейских странах.

Канада

Канадская система здравоохранения, которая считается одной из самых передовых в мире, финансируется государством. Эта система известна под названием Medicare и обеспечивает бесплатное или практически бесплатное медицинское обслуживание всем гражданам. Управляет системой здравоохранения на своей территории власть каждой отдельной провинции.

Система здравоохранения Канады, в основном, опирается на терапевтов первичного медицинского звена, которые составляют около 51% всех практикующих терапевтов в Канаде. Менять их можно неограниченное количество раз. Врачам, занимающимся частной практикой, государство оплачивает услуги в зависимости от оказанной помощи. Терапевты в госклиниках получают установленный оклад или плату за количество оказанных услуг. Стоматологи работают независимо от системы здравоохранения, кроме тех случаев, когда необходима неотложная помощь хирурга. Аптеки тоже являются независимыми от государства.

Более 95% всех канадских больниц работают по принципу некоммерческих частных организаций, управляемых местным советом директоров, организациями добровольцев или муниципалитетами. Здравоохранение в Канаде финансируется, в основном, налогами.

США

Система здравоохранения США – самая передовая в мире. На нее ежегодно тратится 16% ВВП. Здравоохранение США обеспечено самым совершенным медицинским оборудованием и лекарствами. По уровню доходов американские врачи превосходят своих коллег из других стран. В США действует жесткий контроль качества услуг, права пациента, его отношения с врачом регламентирует законодательная база.

В США здравоохранение начинается с семейных врачей. Они проводят первичный осмотр и направляют к узкопрофильному специалисту. Вся медицина – платная, но очень развита система страхования. Около 60% граждан США имеют страховку, спонсируемую работодателем, и только 9% американцев приобретают ее лично. Сегодня в стране принимаются активные меры, чтобы стимулировать работодателей покупать медицинскую страховку сотрудникам. Например, с 1 января 2014 года, согласно «Акту о доступной медицинской помощи», предприятиям со штатом более 50 человек приходится платить дополнительно по 2000 долларов налога, если они не будут страховать свой персонал.

Кроме того, действуют программы для каждой отдельной группы населения – детей, престарелых, людей с тяжелыми формами заболевания, инвалидов, малообеспеченных и бедных. К примеру, Medicaid - помощь людям с низким уровнем доходов, финансируется как федеральным правительством, так и на уровне штатов. По этой программе предоставляется 5 услуг: стационарное и амбулаторное лечение, консультации различных специалистов, пребывание в домах престарелых, лабораторная диагностика и рентгенологические методы исследования, экстренная хирургическая помощь. Есть еще программа Medicare – для лиц старше 65 лет, а также граждан предпенсионного возраста. Ее финансовая основа - налог на фонд заработной платы, прогрессивный подоходный налог и налог на прибыль корпораций. Среди услуг - стационарное лечение, профилактические услуги, домашнее обслуживание, диагностические процедуры и даже проживание в домах престарелых.

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Украинские реформаторы, в принципе, предлагают подобный всем перечисленным системам образец здравоохранения. Вот только, чтобы все получилось, необходимо четкое понимание процесса. И начинать нужно с ломки стереотипов, построения электронного оборота информации, внедрения единого реестра пациентов, контроля поступлений оборудования, медпрепаратов, создания медстрахования. Весь цивилизованный мир работает по этой схеме. И ее нужно как можно скорей выстроить. Пока главврач в Украине будет сидеть и ждать поступления бюджетных средств, предложений и идей, как превратить их в кэш, ничего не получится. Тем более, если так будет продолжаться, возникнет вполне логичный вопрос – зачем платить государству налоги, если оно не заботится о здоровье своего гражданина?..

Нана Черная