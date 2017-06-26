Нацбанк опустил официальную гривню к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2603.6606 (26 июня – 2603.1112)

100 EUR – 2912.7151 (26 июня – 2908.4561)

10 RUR – 4.4129 (26 июня – 4.3635)

В понедельник, 26 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,06/26,08 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,20/29,23 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4417/0,4424 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0366 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 378 сделок на сумму 194,14 млн долл.