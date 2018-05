МВФ проанализировал рецессии

Недавно вышел в свет доклад Международного валютного фонда, озаглавленный "Что происходит во время рецессий, кризисов и крахов?" (What Happens During Recessions, Crunches and Busts?), сообщает k2kapital со ссылкой на Financial Times.

Авторы доклада задаются вопросом, отличаются ли рецессии, связанные с кредитными кризисами и падениями цен активов, от других рецессий? Они исследовали 122 рецессии в 21 стране, входящей в Организацию экономического сотрудничества и развития, за период с 1960 по 2007 годы. Недостатком такого подхода FT считает то, что такие экономики как, например, Португалия, считаются такими же значимыми, как экономика США. Однако при таком подходе увеличивается количество анализируемых случаев.

Авторы установили, что типичная рецессия в этот период продолжалась четыре квартала и приводила к падению объема производства на эквивалент 2% ВВП. Каждая шестая рецессия была связана с кредитным кризисом, каждая четвертая - с падением цен на жилье, каждая третья - с крахом фондовых бирж. В среднем рецессии, связанные с финансовыми потрясениями, приводят к спадам промышленного производства, которые в два-три раза больше, чем во время других рецессий.

Хотя рецессии, порожденные финансовыми проблемами, длятся лишь на три месяца дольше, чем другие рецессии, между финансовыми потрясениями и последующими рецессиями часто бывает временной зазор. Типичный кредитный кризис длится два с половиной года и связан с уменьшением кредита на 20%. Обвал цен на акции длится примерно столько же, но акции при этом теряют около половины своей стоимости. Кризисы на рынке жилья длятся четыре с половиной года, а реальные цены на жилье снижаются на 30%.

В рецессии, связанные с ценами на нефть, падение объема производства оказывается на 0,8% больше, чем во время других рецессий.

По прогнозу авторов доклада, ВВП США начнет расти с осени нынешнего года.