Министры финансов G-20 соберутся сегодня в Британии

Министры финансов и главы центральных банков стран "большой двадцатки" (G20) начинают соберутся в Великобритании для финальной подготовки Лондонского саммита лидеров "двадцатки" в апреле этого года, сообщает РИА Новости.

"Это главная подготовительная встреча министров финансов и глав центробанков в преддверии Лондонского саммита лидеров 2 апреля", - говорится в сообщении на официальном сайте Лондонского саммита.

Встреча министров финансов будет проходить в фешенебельной пятизвездочной гостинице South Lodge Hotel близ города Хоршем в графстве Уэст-Сассекс на юге Англии. Отель на 89 номеров, где будут жить министры, окружен шикарным парком и садом.

Планируется, что министры финансов "двадцатки" начнут прибывать в отель днем в пятницу для проведения двусторонних переговоров, а затем все они примут участие в торжественном ужине от имени канцлера Казначейства (министра финансов) Великобритании Алистера Дарлинга.

Рабочее заседание в формате "двадцатки" с участием представителей ведущих международных организаций министры проведут в первой половине дня в субботу, 14 марта.

По его окончании хозяин саммита Алистер Дарлинг выступит перед журналистами на пресс-конференции. После этого ожидаются пресс-конференции национальных делегаций.

Ожидания от встречи

По итогам встречи также ожидается подписание коммюнике, которое ляжет в основу обсуждения на Лондонском саммите глав государств и правительств. Выступая перед журналистами в Ассоциации иностранной прессы в преддверии встречи финансовой "двадцатки", Дарлинг обозначил три главные задачи, стоящих перед предстоящим саммитом.

Во-первых, это стимулирование экономического спроса и стабилизация финансовой системы. Во-вторых, это реформирование глобальной системы финансового регулирования и включение в нее эффективных механизмов раннего предупреждения о кризисах, а также расширение рамок глобального регулирования на оффшорные зоны. В-третьих, это реформирование международных финансовых институтов с целью усиления их подотчетности и помощь развивающимся странам.

"Нынешний уикенд должен стать самым важным шагом на пути к глобальному восстановлению после кризиса. Мы можем не достичь полного консенсуса сразу, но можем начать выстраивать этот консенсус", - отметил Дарлинг, говоря о предстоящей дискуссии со своими коллегами по "двадцатке".

Он добавил, что страны мира должны понять и признать, что "общие интересы не противоречат их национальным интересам, а дополняют их".

Взгляд из России

Источник в российской делегации также сообщил журналистам, что на встрече планируется обсудить ход реализации поручений и обязательств, заявленных на встрече "двадцатки" в Вашингтоне в ноябре 2008 года, а также меры для борьбы с финансовым кризисом. "Мы должны скоординировать антикризисную политику и проработать на будущее меры по выходу из кризиса и предотвращению подобных кризисов впредь", - сказал он.

По словам источника, в проекте коммюнике по итогам встречи предполагается отразить рекомендации по вопросам денежно-монетарной политики, макроэкономики, реформы международных финансовых организаций, мер по стимулированию реального сектора экономики.

Кроме того, будет обсуждаться вопрос скорейшего вступления развивающихся стран в Форум финансовой стабильности и, прежде всего, стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай). "До сих пор непонятно, с какими предложениями выйдет Форум на заседание "финансовой двадцатки", и что может произойти в апреле на саммите "двадцатки", - отметил представитель российской делегации. По его словам, члены Форума говорят об усложнении процедур и механизмов принятия решений после вступления новых членов.

Отдельно министры финансов "двадцатки" обсудят реформу Международного валютного фонда, в том числе объемы дополнительных ресурсов, которые необходимы МВФ, реформу квот и механизм принятия решений.

"Задача таких организаций, как МВФ, сводится не только к оказанию экстренной конкретной помощи отдельным государствам, но и продумыванию тех последствий, с которыми столкнется мировая экономика через полгода-год вследствие реализации антикризисных мер", - напомнил представитель российской делегации.

Главы финансовых ведомств обсудят также координации антикризисной политики стран "двадцатки". Россия обращает внимание, что предложение Великобритании по обязательному снижению учетных ставок не отражает специфики развивающихся экономик, в частности нефтедобывающих стран.

Как сообщил источник, в числе документов, которые планируется принять на "финансовой двадцатке", будет отдельное коммюнике по принципам работы с "плохими" активами. Российский представитель выразил надежду, что этот документ позволит определить направления в работе с такими активами и понять, какие считать таковыми, как определять их стоимость.

До начала работы "большой двадцатки" пройдет заседание министров финансов стран БРИК. "Эта встреча позволит выявить специфику развивающихся экономик, акцентировать те задачи, которые представляют исключительную важность для этих государств", - полагает представитель российской делегации.