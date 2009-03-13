Цена на золото в мире выросла

Цена на золото поднялась выше 920 долл. за тройскую унцию благодаря резкому росту цен на нефть и подъему на фондовом рынке США, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота подорожали на 1,5% до $924 за тройскую унцию.

Майский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 1,1% на отметке 12,943 долл. за тройскую унцию. Апрельский контракт на поставку платины закрылся снижением на 0,5% до 1051,50 долл. за унцию. Июньский контракт на поставку палладия закрылся ростом на 0,4% на отметке 198,30 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 0,4% на отметке 1,6195 долл. за фунт.