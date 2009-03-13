Иена упала к евро

Курс японской иены на торгах в пятницу 13 марта опустился до почти двухмесячного минимума по отношению к единой европейской валюте после того, как рост мировых рынков привел к снижению спроса на японскую валюту, сообщает k2kapital..

В то же время евро демонстрирует рост по отношению к доллару после того как представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) сообщили, что не видят рисков дефляции в зоне евро.

На курс иены по отношению к доллара США влияют ожидания того, что японские инвесторы будут переводить денежные средства от зарубежных активов в свою страну до окончания текущего финансового года.

За один евро сегодня предлагают 1,2924 долл., а не 1,2913 долл. как вчера вечером на торговой сессии в Нью-Йорке. Курс евро по отношению к иене вырос со 126,16 иены за евро до 126,01 иены за евро. Японской валюте удалось укрепиться также и к американской – с 97,72 иены за доллар до 97,5 иены за доллар.