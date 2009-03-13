Банк Швейцарии ослабил франк

Швейцарский национальный банк (SNB) 12 марта предпринял меры по ослаблению швейцарского франка, сообщает k2kapital со ссыокрй еа Financial Times.

Центральный банк Швейцарии провел первую за 17 лет валютную интервенцию для сдерживания роста курса швейцарского франка, передает РБК со ссылкой на Associated Press. К данной мере банк прибегает впервые с 1992 года.

В результате действий ЦБ курс швейцарского франка прекратил рост по отношению к доллару и евро, влияющий на конкурентоспособность швейцарских товаров, и начал снижение.

В рамках операции банк скупал на рынках валюту других государств, что привело к снижению стоимости франка по отношению к доллару и евро в среднем на 3,5%. Пока не известно, планирует ли швейцарский Центробанк проводить новые валютные интервенции.

Сообщается, что одновременно ЦБ Швейцарии снизил учетную ставку с 1,5% до 0,25%.

Напомним, в 2009 г. снижение ВВП Швейцарии ожидается на уровне 2,5-3%.

Financial Times пишет, что меры Центробанка Швейцарии, вызвавшие опасения, что другие страны могут последовать ее примеру, предприняты на фоне роста швейцарского франка, который инвесторы используют как надежное вложение средств. В октябре, после банкротства Lehman Brothers, он вырос до рекордных высот - около 1,43 швейцарских франков против евро - и в последние недели вновь приблизился к этому уровню.

Однако 12 марта швейцарский франк упал до самого низкого уровня с начала года после того, как Центробанк заявил, что его сила порождает "неадекватное осложнение кредитно-денежных условий" в период, когда ЦБ борется со спадом в швейцарской экономике.

"В этом контексте SNB решил покупать иностранную валюту на валютных рынках, чтобы предотвратить дальнейший рост швейцарского франка по отношению к евро", - говорится в заявлении Центробанка.

Аналитики отмечают, что этот шаг, вероятно, усилит опасения, что между странами начнется конкуренция в сфере девальвации.

"Вмешательство такого крупного центробанка как SNB в деятельность рынка открывает другим центробанкам, в частности, Банку Японии, возможность последовать этому примеру, - заявил аналитик Bank of New York Mellon Майкл Вулфолк (Michael Woolfolk). - В Японии многие считаюь иену переоцененной".