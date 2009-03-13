Эстония может ввести евро летом 2010 года
09:31, 13 марта 2009Финансы
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Инфляция снизится к октябрю
Эстония может ввести в обращение евро к лету 2010 года, заявил премьер-министр республики Андрус Ансип на пресс-конференции по итогам заседания правительства.
"С каждым днем растет уверенность в том, что инфляция снизится до необходимого уровня уже к октябрю этого года", – считает Ансип.
Что касается второго важного критерия – уровня дефицита государственного бюджета, то этот показатель, по его словам, полностью подконтролен правительству и парламенту. "Это в наших руках, и мы должны с этим справиться", – заверил глава эстонского правительства.
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