Эстония может ввести евро летом 2010 года

Эстония может ввести в обращение евро к лету 2010 года, заявил премьер-министр республики Андрус Ансип на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

"С каждым днем растет уверенность в том, что инфляция снизится до необходимого уровня уже к октябрю этого года", – считает Ансип.

Что касается второго важного критерия – уровня дефицита государственного бюджета, то этот показатель, по его словам, полностью подконтролен правительству и парламенту. "Это в наших руках, и мы должны с этим справиться", – заверил глава эстонского правительства.