Южная Корея поддержит банки и компании
10:00, 13 марта 2009Финансы
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Выделит 27 млрд долл. помощи
Южная Корея создаст фонд в размере 40 триллионов вон (27 млрд. долл.) для выкупа проблемных кредитов у финансовых организаций и активов находящихся в тяжелом положении компаний, сообщила в пятницу комиссия по финансовым услугам, сообщает Рейтер.
Для учреждения фонда государственная компания Korea Asset Management Corp (KAMC) выпустит пятилетние облигации на эту сумму под гарантии государства, говорится в сообщении.
Кроме того, правительство может увеличить размер фонда помощи банкам, ныне составляющего 20 триллионов вон, если того потребуют рыночные условия.
($1=1.485,9 вон)
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