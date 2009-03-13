Южная Корея поддержит банки и компании

Южная Корея создаст фонд в размере 40 триллионов вон (27 млрд. долл.) для выкупа проблемных кредитов у финансовых организаций и активов находящихся в тяжелом положении компаний, сообщила в пятницу комиссия по финансовым услугам, сообщает Рейтер.

Для учреждения фонда государственная компания Korea Asset Management Corp (KAMC) выпустит пятилетние облигации на эту сумму под гарантии государства, говорится в сообщении.

Кроме того, правительство может увеличить размер фонда помощи банкам, ныне составляющего 20 триллионов вон, если того потребуют рыночные условия.

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