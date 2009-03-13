НБУ в четверг продал на межбанке около 36 млн долл.

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 12 марта, продал на межбанковском валютном рынке, по предварительным данным, около 36 млн долл. по курсу 7,90 грн/долл. и купил около 19 млн долл. по курсу 7,80 грн/долл., сообщил руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий, сообщают Українські новини.

По его словам, совокупный объем сделок с долларом на межбанке (с учетом операций НБУ) 12 марта составил, по оперативным данным, около 288 млн долл., тогда как в предыдущий день - 313 млн. долл.

В.Литвицкий также сообщил, что средневзвешенный курс по всем операциям с долларом (с учетом интервенции центрального банка) 12 марта составил 7,99 грн/долл.

Советник главы Нацбанка отметил, что участники валютного рынка понимают важность сохранения курсовой стабильности, и Центральный банк ценит такую позицию кредитно-финансовых учреждений: текущий уровень курса позитивно влияет на платежный баланс и не формирует дополнительного инфляционного давления.