Курс доллара в банках Киева снизился

Киевские банки и пункты обмена валют сегодня покупают доллар в среднем на 5 коп. делевше, чем вчера, - по цене 8.2000 грн., и продают по 8.3000 грн., что дешевле на 15.00 коп., сообщает Finance.UA

Предложения банков и обменников по покупке доллара колеблются в пределах 8.0000-8.2100 грн. Предложения по продаже доллара колеблются от 8.2890 до 8.4500 грн.

Курс евро сегодня в среднем покупают по 10.5000 грн., что не отличается от вчерашнего курса, и предлагают по 10.8000 грн., что дороже на 5.00 коп.

Предложения банков и пунтов обмена велюты по покупке евро колеблются в пределах 10.2500-10.5150 грн., по продаже - 10.7200 - 12.0000 грн.

Сегодня большинство банков сохранили курс продажи и покупки рубля на уровне вчерашнего дня. Курс покупки 2.0000-2.3050 грн./10руб., продажи - 2.3900-2.8500 грн.