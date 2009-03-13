ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 марта

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «Куда уйдут миллиарды Минтранса» пишет о том, что cчета всех предприятий, входящих в структуру Министерства транспорта и связи, будут переведены в два государственных банка — Ощадбанк и Укрэксимбанк. Речь идет о 50 миллиардах гривень. Как сообщил изданию министр транспорта и связи Иосиф Винский, перевод счетов должен начаться до конца марта. Такое поручение дала премьер-министр Тимошенко. Сейчас обслуживанием компаний, подведомственных Минтрансу, занимается более 30 комбанков. Эксперты уверены, что для некоторых из них решение властей спровоцирует серьезные проблемы.

http://delo.ua/news/102813/

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Также издание «Дело» в статье «Зачем банки в Украине наращивают капитал» подает свой рейтинг финучреждений по уровню достаточности капитала. Как оказалось, по этому показателю лидируют далеко не крупные банки. Проверка банков первой группы показала, что общая потребность в докапитализации этих финучреждений — 24,7 миллиарда гривень. По разным оценкам, всей банковской системе страны необходимо будет увеличить капитал на сумму от 50 до 70 миллиардов гривень.

http://delo.ua/news/102805

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Движимое имущество» пишет о том, что конфликт между акционерами крупнейшего украинского мобильного оператора "Киевстар" разгорается с новой силой. Структуры российской "Альфа-Групп" должны перечислить акции "Киевстара" на счет Федерального суда Южного округа Нью-Йорка. Со вчерашнего дня за каждый день просрочки группа обязана выплачивать штраф 100 тыс. долл. В "Альфа-Групп" заявляют, что выполнить это невозможно, так как по решению украинского суда на акции "Киевстара" наложен арест. Вчера же были арестованы акции Telenor в другом совместном активе с "Альфа-Групп" – российском "Вымпелкоме" (ТМ Beeline). Издание подает хронику событий.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1137423

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Нацбанк прорубил окно в евро» пишет о том, что НБУ решил помочь розничным банковским заемщикам, погашающим кредиты в евро, и объявил о проведении первого спецаукциона по продаже евро по льготному курсу – около 10 грн. Банкиры говорят, что такие инициативы НБУ помогают возобновить выплаты даже проблемным заемщикам, а поэтому предлагают позволить участвовать в аукционах предпринимателям и снять ограничения на досрочное погашение кредитов. В материале эксперты комментируют ситуацию.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1137410

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«Газета по-киевски» в статье ««Дороги рушатся, а мэр поет...» пишет о том, что вчера в Киеве на улице Гетьмана из-за прорыва водопровода образовалась десятиметровая яма. ЧП спровоцировало пробки на важнейших автодорогах столицы. Издание разбиралось в ситуации.

http://mycityua.com/articles/city/2009/03/13/085924.html

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«Экономические известия» подают материал «Атомный проект создадут к лету», в котором отмечает, что Украина до конца весны выберет партнера для сооружения завода по производству ядерного топлива. При этом схема взаимодействия с партнерами еще не определена. В статье подается экспертная оценка ситуации.

http://www.eizvestia.com/state/full/4177771

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Также издание «Экономические известия» публикует статью «Укрспирт» топит балласт», в которой пишет о том, что государственным концерном «Укрспирт» принято окончательное решение об остановке убыточных заводов. Специальная комиссия концерна будет разрабатывать возможные пути решения задолженности по заработной плате на проблемных предприятиях. На сегодняшний день 68% прибыли концерна «Укрспирт» формируют 10 заводов. Еще 10 заводов уже несколько лет не производят продукцию, однако несмотря на это, их сотрудникам насчитывают полную заработную плату, что увеличивает долги концерна. Комментирует ситуацию глава концерна Иван Яковец.

http://www.eizvestia.com/markets/full/4177769

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Начало дефицита» пишет о том, что в феврале бюджет России исполнен с дефицитом в 243,5 млрд руб., расходы превысили доходы на 54%. Второй месяц года стал дефицитным, но это не означает, что все остальные будут также дефицитными. Минфин РФ комментирует ситуацию.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/13/185989

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Издание «Известия» подает статью «Тайны перевода», в которой отслеживает «переводческую» ситуацию. Как выяснилось из статданных Центробанка РФ, в прошлом году в России более чем на треть вырос рынок денежных переводов. В 2008-м частные лица безналичным образом (через банковские счета и системы переводов), мягко говоря, отправили 41 млрд долл. Издание выясняет - куда и кто?

http://www.izvestia.ru/economic/article3126247/

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Российское издание «Аргументы и Факты» опубликовало статью «Где в России безработица достигла критической точки», в которой пишет о том, что 6 100 000 россиян ищут работу. Некоторые в отчаянии пишут письма в Кремль, президенту… Издание подает хронику ситуации.

http://www.aif.ru/money/article/25146

(УНИАН)