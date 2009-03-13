Минтруда: пенсии будут выплачены своевременно

Решение о приостановке выплаты пенсий через некоторые банки было принято Пенсионным фондом Украины в связи с введением в них временных администраций. Однако это не будет угрожать своевременному получению пенсий, отмечает министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины.

Она, в частности, отметила: „Как только НБУ сообщает в Пенсионный фонд Украины о возникновении проблем в тех или других банках, ПФУ на этот вопрос мгновенно реагирует, информируя в первую очередь пенсионеров о существовании проблемных и ненадежных банков и предлагает получать пенсии через „Укрпочту” или другие банки, которые своевременно выполняют свои обязательства по выплате пенсий”.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, на сегодняшний день пенсии выплачиваются в соответствии с графиком, и уже 61% пенсионеров получили свои пенсии. Выплата пенсии профинансирована в сумме 8196,7 млн. грн., что составляет 61,8% месячной потребности на пенсионное обеспечение.

„Наполнение Пенсионного фонда проходит с перевыполнением плана поступлений на 23,4%, поэтому нет оснований говорить о проблемах в этом учреждении”, - заверила министр труда.

Она также отметила, что заявления некоторых политиков о несостоятельности Пенсионного фонда обеспечить пенсиями украинских граждан - это механизм защиты авторитета определенных банков, которые принадлежат тем самым политикам. Поэтому эти заявления не только не отвечают действительности, но и способствуют распространению панических настроений. Это, по мнению Л.ДЕНИСОВОЙ, недопустимо, особенно в то время, когда необходимо более плодотворно работать всем, и оппозиции в том числе, над преодолением финансово-экономического кризиса, а не заниматься демагогией.

Справка УНИАН. 27 февраля 2009 г. Конкурсная комиссия Пенсионного фонда по отбору банков, в которых при согласии пенсионеров и получателей помощи могут открываться счета для выплаты пенсий и денежной помощи, приняла решение досрочно расторгнуть договора на обслуживание пенсионеров по выплате пенсий и денежной помощи с ОАО Банк “Биг Энергия”, ОАО КБ “Надра”, ООО “Укрпромбанк”, АКБ “Киев”, ЗАО АКБ “Одесса-Банк”.

Комиссия также приняла решение продлить срок действия договора сотрудничества по предоставлению услуг по выплате пенсий и денежной помощи с АК “Проминвестбанк” до 1 января 2010 года.

На сегодняшний день временные администрации введены Нацбанком в девяти украинских банках: "Надра", "Киев", "Национальный кредит", "Причерноморье", «Укрпромбанк», «Захидинкомбанк», «Проминвестбанк», «Одесса-Банк» и «Трансбанк».