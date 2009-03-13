Бельгия и Андорра ограничат банковскую тайну

Бельгия объявила об ограничении банковской тайны на своей территории с 2010 г., сообщает ПРАЙМ-ТАСС

Об этом заявил министр финансов федерального правительства Бельгии Дидье Рейндерс, выступая в национальном парламенте.

Андорра отменит принцип "банковской тайны" к ноябрю 2009 г., сообщило сегодня правительство княжества. Причиной этой меры стало стремление Андорры быть исключенной из списка стран, являющихся "налоговым раем".

Напомним, что в феврале премьер-министр Андорры Альбер Пэнта Сантолариа заявил, что правительство прилагает значительные усилия для того, чтобы выйти из составленного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "черного списка" государств, отказывающихся сотрудничать с международными структурами в вопросе контроля финансовых потоков. Отметим, что наряду с Андоррой, ОЭСР включила в этот список Монако и Лихтенштейн.

Эти решение бельгийского правительства стала еще одной победой Еврокомиссии в борьбе за усилением контроля над банковским сектором, повышением его прозрачности, и противодействием финансовым махинациям, отмыванию денег и уклонению от налогов. Согласно требованию Еврокомиссии, банки, действующие на территории ЕС, должны предоставлять конфиденциальную информацию о счетах своих клиентов налоговым органам и ряду других контрольных служб при наличии соответствующего запроса.

Европейское банковское лобби и правительства ведущих "банковских" стран, таких, как страны Бенилюкса, Великобритания, Ирландия, яростно сопротивлялись введению этой директивы в действие.

Между тем, Швейцария, являющаяся самым последовательным сторонником сохранения принципа банковской тайны, продолжает отстаивать свою позицию на этот счет. В конце прошлого года швейцарские банки заявили, что перекрывают доступ к своим тайнам. Тогда же было принято решение, что в 2009 году ужесточаются санкции за нарушение банковской тайны. Такие меры страна принимает в ответ на давление со стороны Евросоюза и США, которые занялись активным поиском собственных граждан, уклоняющихся от налогов. По оценкам экспертов Швейцария - самый крупный оффшорный центр в мире и хранит 2 трлн долл. Это примерно треть необъявленных доходов.

Ужесточение доступа к швейцарским банковским счетам сопровождают вполне конкретные меры, из которых швейцарцы не стали делать тайны. Так, максимальное наказание за нарушение банковской тайны предусматривает 5 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч долларов. С 1 января этого года швейцарские власти ужесточают ответственность за разглашение информации о клиенте банка, сообщил вице-президент швейцарского банка "Фрей" Даниэль Колер: "Принцип банковской тайны, в первую очередь, нацелен на защиту интересов клиентов банка, но не на защиту самого банка. Но этот принцип никоим образом не защищает уголовно наказуемые деяния. Чтобы банк раскрыл информацию о своем клиенте, о его счетах, необходимо, чтобы он также был признан виновным швейцарским судом, что, в общем-то, достаточно сложная процедура".

По материалам Прайм-ТАСС