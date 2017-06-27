Украина за 25 лет потратила на капитализацию банков $10 миллиардов – НБУ

Национальный банк Украины оценил расходы государства на капитализацию банков за 25 лет в 10 млрд долл.

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«Мы посчитали, что на капитализацию банков с начала 90-х годов государство потратило 10 млрд долл.», - сказал журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

По его словам, на облуживание этих облигаций, то есть на уплату процентов по ним, государство ежемесячно тратит порядка 2 млрд грн.

При этом Чурий отметил, что Нацбанк пока не планирует монетизацию (выкуп) ОВГЗ, выпущенных правительством для докапитализации национализированного в декабре 2016 года «ПриватБанка».

«У них достаточно ликвидности – банк покупает ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ», – пояснил он.

Справка УНИАН. До национализации «ПриватБанка» государство через Министерство финансов уже владело тремя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – «Укрэксимбанком», «Ощадбанком» и «Укргазбанком». Согласно действующей стратегии, Минфин анонсировал поэтапный выход из их капитала.

После национализации «ПриватБанка» по решению Кабинета министров в декабре 2016 года в правительстве заявили о предстоящей корректировке стратегии госбанков, однако финальный документ не представлен до сих пор.