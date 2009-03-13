Райффайзен Банк Аваль погасил 150 млн долл. кредита

ОАО «Райффайзен Банк Аваль» досрочно погасило 150 млн. долл. синдицированного кредита на общую сумму 500 млн. долл., который был привлечен в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Банк в феврале т.г. досрочно погасил часть в 250 млн. долл. этого же синдиката.

Таким образом, на сегодня Райффайзен Банк Аваль досрочно вернул 400 млн долл. США синдицированного займа, полученного банком в апреле 2007 года сроком на 2 года.

«Мы планировали эти расходы заблаговременно, аккумулировав в банке необходимые средства согласно плану обслуживания наших обязательств на этот год. Нет никаких сомнений, что мы вовремя и в полном объеме осуществим и другие трансакции», — сообщает пресс-служба со ссылкой на заместителя председателя правления Райффайзен Банка Аваль Герхарда БЬОША.

По его словам, согласно плану на 2009 год Райффайзен Банк Аваль до 19 апреля планирует провести последнюю трансакцию на сумму 100 млн. долл. по упомянутому выше синдицированному кредиту.

Еще 83,5 млн долл. США будут выплачены банком до конца июля 2009 года по первому траншу другого синдицированного кредита на общую сумму 200 млн долл. США. Этот заем Райффайзен Банк Аваль получил в июле 2008 года двумя траншами: один со сроком выплаты в июле 2009 года, другой на сумму 116,5 млн долл. США — в июле 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 65,362 млрд. грн., обязательства – 57,926 млрд. грн., собственный капитал – 5,292 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. 419,935 млн. грн.

«Райффайзен Банк Аваль» в 2008 году сократил чистую прибыль на 20% – до 527 млн. грн.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» владеет 95,93% акций финансового учреждения.