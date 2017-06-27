Гривня торгуется на межбанке по 26,10 за доллар

Во вторник, 27 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,08/26,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,36/29,39 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,442/0,443 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,0794 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 304 сделки на сумму 132,46 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,06/26,08 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,20/29,23 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4417/0,4424 грн/рубль.