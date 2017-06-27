В Украине несколько банков и предприятий атаковали хакеры, в финсекторе усилены меры безопасности

Несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов сегодня, 27 июня, подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины, по информации которого в результате кибератак банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Регулятор отметил, что в настоящее время в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка.

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«Национальный банк уверен, что защита банковской инфраструктуры от мошенничества в киберпространстве организована должным образом, а попытки кибератак на информационные системы банков будут нейтрализованы», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Нацбанк мониторит ситуацию и будет информировать о текущем состоянии киберзащиты банковской системы.

Как сообщал УНИАН, неизвестные хакеры в декабре прошлого года взломали сайт Государственной казначейской службы Украины и Министерства финансов Украины, в результате чего сайты обеих госструктур несколько дней не работали, а Госказначейство испытывало сложности с полноценным проведением платежей.

После этих атак Кабинет министров выделил Министерству финансов и Госказначейству 80 млн грн из резервного фонда на обновление сетевого оборудования.