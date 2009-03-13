Германия и Франция отклонили требование США

Лидеры Германии и Франции в отличие от США не считают нужным увеличивать пакеты антикризисных мер, сообщает Немецкая волна.

Дискуссия на эту тему на саммите G20 может отодвинуть на задний план принятие мер по регулированию финансовых рынков.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Николя Саркози согласовали совместную позицию, с которой они намерены выступить на предстоящем в начале апреля в Лондоне саммите "большой двадцатки". При этом они выступают против требования США - выделить больше средств на борьбу с кризисом.

В совместном заявлении лидеров Германии и Франции, принятом по итогам встречи в Берлине 12 марта, говорится, что учитывать нужно не только инвестиционные программы, но и все прочие меры, принятые с начала кризиса. Кроме того, социальная система в европейских стран лучше, чем в США, защищает граждан, например, в случае потери работы или при выходе на пенсию, говорится в коммюнике. Поэтому государственные выплаты в Европе резко возрастают во время экономического спада.

Деньги не заменят управление

По словам Ангелы Меркель, инвестиционные антикризисные программы ни в коем случае не могут заменить необходимые действия по регулированию финансовых рынков. "Проблема заключается не в том, чтобы выплачивать больше денег", - заявил Николя Саркози о своем согласии с немецким канцлером после встречи с ней в четверг, 12 марта. Саммит стран "большой двадцатки", по-видимому, ждет принципиальный конфликт по вопросам финансовой и экономической политики, пишет Financial Times Deutschland.

В среду, 11 марта, американский президент Барак Обама заявил, что союзники США выделяют недостаточно средств на оздоровление конъюнктуры, в то время как сами США, по его словам, предприняли очень агрессивные меры. "Нам важно быть уверенными в том, что другие страны идут в том же направлении", - сказал он.

Япония поддержала США

Ранее министр финансов США Тимоти Гейтнер потребовал, чтобы все члены G20 выделили в 2009 и 2010 году по два процента своего ВВП на антикризисные меры. В четверг министр финансов Японии Каору Иосано высказался в поддержку позиции своего американского коллеги.

Германия и Франция опасаются, что на саммите "большой двадцатки" Соединенные Штаты и Великобритания будут использовать дискуссию о мерах по оживлению конъюнктуры для того, чтобы избежать принятия четких решений по регулированию финансовых рынков.