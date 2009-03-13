Банк России укрепляет рубль

Центральный банк РФ установил с 14 марта 2009 года официальный курс евро в размере 44,9258 руб за один евро, сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 14,16 коп.

Официальный курс доллара с 14 марта Банк России установил в размере 34,8316 руб за один доллар. По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 46,28 коп.