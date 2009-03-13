Межбанк к 12:00: доллар колеблется

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1600/8,2450, к 11:00 цены понизились 8,1550/8,2350, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 8,1650/8,2150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2325/0,2365, к 11:00 сузился спрэд 0,2325/0,2360, и к 12:00 цены составили 0,2325/0,2355. В России курс доллар-рубль упал, и к 11:00 установился на уровне 34,7500 (-0,4900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2938/40, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 10,5510/10,6750, к 11:00 цены ушли вниз 10,5450/10,6625, и к 12:00 достигли уровня 10,5285/10,6070.