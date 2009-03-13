Средний курс доллара на межбанке 12 марта 7,99

Вчера, 12 марта, объем торгов на украинском межбанке (в эквиваленте) составил 478 млн. долл. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в пятницу.

Объем торгов по доллару составил 288,110 млн. долл. и средневзвешенный курс сформировался на уровне 7,9927 грн./долл.

По данным Нацбанка, объем торгов по евро составил 121,546 млн. евро при средневзвешенном курсе – 10,414 грн./евро, по английскому фунту – 1,695 млн. фунтов при средневзвешенном курсе – 11,4571 грн./фунт, по российскому рублю – 701,180 млн. рублей при средневзвешенном курсе – 2,31 грн. за 10 российских рублей.

Национальный банк Украины вчера осуществлял интервенции на межбанке. Накануне он заявил, что готов покупать доллары по 7,8 грн./долл., продавать – по 7,9 грн./долл. В сообщении пресс-службы не уточняется объем интервенции Нацбанка.

При этом, по информации дилеров, вчерашние котировки были в рамках 8,15-8,22 гривень за 1 доллар США.