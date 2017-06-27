"Ощадбанк" ограничил доступ к своим услугам из-за хакерской атаки

Государственный «Ощадбанк» для выполнения регламентов безопасности и защиты информации ограничил функционал услуг клиентам в связи хакерскими атаками, которые произошли на ряд украинских компаний и банков сегодня, 27 июня.

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«Отделения банка будут работать сегодня в режиме консультаций. Службы банка во взаимодействии с Национальным банком прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления доступа ко всем сервисам банка. О завершении работ сообщат дополнительно», - сообщила пресс-служба «Ощадбанка».

При этом в финучреждении добавили, что его клиенты могут воспользоваться банкоматами других банков, а интернет и мобильный банкинг «Ощад 24/7», как и операции с платежными карточками, работают в обычном режиме.

«Банк приносит извинения за неудобства, возникшие вследствие форс-мажорных обстоятельств, и гарантирует конфиденциальность и сохранность данных клиентов», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов подверглись внешней хакерской атаки неизвестным вирусом. Как сообщили в Национальном банке Украины, в результате кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Также о хакерской атаке на свои ресурсы сообщила государственная компания - оператор объединенной энергосистемы - «Укрэнерго», а также столичная энергоснабжающая компания «Киевэнерго».