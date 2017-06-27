Масштабная вирусная атака: какие банки стали жертвами хакеров

Жертвами хакеров в ходе массированной внешней атаки сегодня, 27 июня, помимо государственного «Ощадбанка» стали банки «Пивденный», «ТАСкомбанк», «ОТП Банк» и государственный «Укргазбанк».

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Следом за «Ощадбанком», который сообщил об ограничении функционала услуг своим клиентам в связи с произошедшими хакерскими атаками, действиям хакеров подверглись еще ряд финучреждений.

В частности, пресс-служба банка «Пивденный» сообщила о временных сложностях с обслуживанием в банке и работе отделений в консультационном режиме в связи с внешней хакерской атакой, с которой столкнулся ряд украинских банков.

«Приносим свои извинения за временные неудобства. О возобновлении работы в обычном режиме банк проинформирует дополнительно», - отмечается в сообщении финучреждения.

В «ТАСкоманке» не работает контакт-центр, работа которого, по информации автоответчика, «будет восстановлена в ближайшее время».

Также в результате действий хакеров пострадали ресурсы государственного «Укргазбанка», сайт которого не работает, а глава правления финучреждения Кирилл Шевченко подтвердил УНИАН факт атаки. «Да, к сожалению, это проблема на уровне страны», - сказал он.

Впоследствии о временном ограничении доступа к своим системам в связи с форс-мажорными событиями сообщил «ОТП Банк». «Обращаем внимание, что операции с карточками в торговых и интернет-сетях доступны в стандартном режиме. Снятие наличных возможно в банкоматах других банковских учреждений. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить работу», - отмечается на сайте банка.

В то же время государственный «Укрэксимбанк» и национализированный «ПриватБанк» сообщили, что их финучреждения не подвергались хакерской атаке.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом. Как сообщили в Национальном банке Украины, в результате кибератак банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Также сегодня, 27 июня, о хакерской атаке на свои ресурсы сообщила государственная компания - оператор объединенной энергосистемы «Укрэнерго» и столичная энергопоставляющая компания «Киевэнерго».