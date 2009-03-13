Австрия не будет смягчать принципы банковской тайны

Власти Австрии приняли решение не смягчать принципы сохранения тайны вкладов в банках страны, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министра финансов страны Йозефа Преля, сообщает РИА Новости..

"Наши законы не противоречат рекомендациям ОЭСР (относительно банковской тайны)", - заявил Прель на пресс-конференции, которая состоялась после того, как в четверг в Париже прошли переговоры представителей Австрии и Организации экономического сотрудничества и развития, на которых обсуждались вопросы борьбы с налоговыми правонарушениями в банковской сфере.

"Критерии ОЭСР должны быть глобальными критериями, и должны предоставлять стандарты для Евросоюза и G20", - сказал министр финансов.

Банковская тайна является обязательством банка не разглашать сведений по счетам, кредитам и вкладам своих клиентов.

Ранее в четверг министр финансов Бельгии Дидье Рейндерс заявил о том, что власти страны смягчат в 2010 году принцип банковской тайны и введут систему обмена информацией с другими странами ЕС в области налогообложения сберегательных вкладов.

Рейндерс сделал это заявление на фоне появившейся в бельгийской прессе информации о том, что Бельгия числится в неофициальном списке ОЭСР стран, не сотрудничающих в вопросах обмена налоговой информацией. Этот список был подготовлен по просьбе Франции и Германии и не имеет никакой официальной силы. Всего в этот список вошли около тридцати стран, в том числе несколько стран ЕС.

Единственный официальный список ОЭСР "не сотрудничающих стран" был подготовлен в 2005 году и включал в себя Андорру, Лихтенштейн и Монако.

Ранее стало известно о том, что княжество Андорра до конца 2009 года примет закон, позволяющий обмениваться информацией о банковских вкладах с другими государствами в рамках двусторонних соглашений по борьбе с налоговыми преступлениями.

О намерении принять стандарты ОЭСР по борьбе с налоговыми правонарушениями заявило также и княжество Лихтенштейн.

Власти княжества Монако до сих пор никак не комментировали решений Андорры и Лихтенштейна. По словам источника, близкого к правительству княжества, власти не дают комментариев по этому поводу.

Среди стран ЕС только Бельгия, Люксембург и Австрия практикуют систему "взимания налога у источника дохода" для нерезидентов, в то время как налоговые органы других стран ЕС обмениваются информацией о своих гражданах, вкладывающих деньги за границей.

В четверг по окончании переговоров в Берлине Ангела Меркель и Николя Саркози объявили о намерении продвигать механизм санкций против "налоговых оазисов" и призвали рассмотреть этот вопрос на ближайшем саммите G20, который пройдет 2 апреля в Лондоне.