Госдолг Украины вырос почти до $75 миллиардов

Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь – май 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 3,71 млрд долл., или на 5,2%, – до 74,68 млрд долл. США по состоянию на 31 мая.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 38,22 млрд грн, или на 2%, – до 1,968 трлн грн.

Согласно приведенным данным, в том числе государственный и гарантированный государством долг за май вырос на 0,13 млрд долл., или 0,2% в долларовом эквиваленте, но при этом снизился на 11,34 млрд грн, или 0,6%, в гривневом эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг за январь – апрель 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 3,33 млрд долл., или на 4,7%, – до 74,31 млрд долл. США по состоянию на 30 апреля.

При этом общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 43,16 млрд грн, или на 2,2%, – до 1,973 трлн грн.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 трлн грн.