НБУ продает мало валюты под импорт – эксперт

Национальный банк Украины продает мало валюты под импорт, но Международный валютный фонд (МВФ) может изменить ситуацию.

Такое мнение высказал УНИАН глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По его мнению, снижение объемов проданной валюты связано с ужесточением условий ее продажи банкам. «Если ранее НБУ продавал валюту под выполнение внешних обязательств и под импортные контракты, то в последние недели купить валюту под импорт сложно. Таким образом, уменьшив продажи валюты под импортные контракты и ограничив курс доллара, Нацбанк административно улучшает платежный баланс», – считает эксперт.

По его словам, в сокращении импорта, кроме падения платежеспособного спроса, регулятору также помог закон о 13-процентной надбавке к таможенному сбору, который, по всей видимости, украинским властям придется отменить, о чем уже заявляла премьер-министр по итогам поездки во Францию.

«Административные ограничения импорта не находят понимания и у МВФ, поэтому с приездом в Киев миссии фонда мы ожидаем некоторой либерализации валютного рынка, которая проявит реальное соотношение спроса и предложения по валюте. Ставки межбанковского кредитования в последние дни вернулись в диапазон ниже 40%, ликвидность банков улучшилась, что должно снизить объемы предложения валюты на рынке, а также является фактором давления на гривню», – сказал Ю.БЕЛИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля с.г. Президент подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом».

Законом предусматривается введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое, в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона Украины «О едином таможенном тарифе».

23 февраля первый заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК сообщил, что Президент подписал данный закон, учитывая идеологическое обстоятельство – необходимость поддержки национального производителя, но закон не является безукоризненным.

Он отметил, что глава государства обратится в Конституционный Суд относительно статьи 36 Закона, которая позволяет правительству продлевать на полгода действие дополнительных пошлин.

5 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на совещании по урегулированию проблемных вопросов автоперевозчиков заявила, что поддерживает их инициативу по отмене 13-процентной надбавки к ввозным пошлинам.

«Это работа для перевозчиков: нет импортеров – все отдыхают. Нам нужно вернуться к этому», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что принятый Верховной Радой и подписанный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закон об установлении надбавки в размере 13% к ввозным пошлинам является нарушением требований Всемирной торговой организации.

«Я просила бы Министерство экономики – давайте вносить в Верховную Раду, пусть это будет непопулярно для производителей, но это нельзя – такие неравные требования. Курс уже отрегулировал экспорт-импорт, еще 13% абсолютно лишние», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.