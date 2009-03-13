Евро в мире возобновило рост

Евро на валютных рынках Европы в пятницу возобновил рост к доллару на подъеме Уолл-стрит и заявлениях руководства Китая, Южной Кореи и Японии о вероятных новых программах стимулирования экономик этих стран, сообщает РИА Новости..

В ходе дневных торгов во Франкфурте, в частности, курс доллара к евро составил в пятницу 1,2922 по сравнению с 1,2770 вечером в среду, передает агентство Associated Press.

"Более сильные иностранные рынки и (позитивные) экономические данные часто побуждают инвесторов выводить свои капиталы из долларового убежища, что снижает стоимость последнего", - отмечает агентство.

Кроме того, член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ив Мерш заявил, что не видит угрозы дефляции для 16 стран еврозоны, в результате чего ожидается самый высокий в этом году недельный рост единой европейской валюты по отношению к американской, передает агентство Bloomberg.