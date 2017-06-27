Аудиторы нашли на госпредприятиях нарушений на 1,7 миллиарда гривень

Государственная аудиторская служба Украины в ходе проверок крупнейших государственных предприятий в январе - мае 2017 года предупредила нарушения законодательства и неэффективные расходы на сумму 1,7 млрд грн.

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Как сообщается на сайте службы, среди выявленных нарушений наиболее распространенными были факты неначисления штрафных санкций за нарушение контрагентами обязательств, оплата завышенных объемов выполненных работ и оказанных услуг, несоблюдение требований законодательства в сфере государственных закупок.

В службе подчеркнули, что благодаря рекомендациям аудиторов госкомпании не допустили незаконного и неэффективного расходования ресурсов на 885,9 млн грн, а также были отменены конкурсные торги на 47,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная аудиторская служба Украины в 2016 году провела почти 2,7 тыс. проверок на более 2,4 тыс. предприятий, учреждений и организаций, по итогам которых выявила потери финансовых и материальных ресурсов на более чем 2,6 млрд грн.