НБУ ужесточил порядок ведения реестра аудиторов для проверки банков

Национальный банк ужесточил порядок ведения реестра аудиторских фирм, имеющих право проверять банки, в том числе передал полномочия принятия решения о включении аудитора в этот реестр правлению от комитета по вопросам аудита.

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Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №58, вступающее в силу завтра, 28 июня.

Согласно документу, также регулятор урегулировал вопрос конфликта интересов при принятии решений комитетом по аудиту банков и уточнил сроки принятия решений по вопросам ведения реестра.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины в рамках действующего законодательства ведет реестр аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. В настоящее время в этом реестре 22 аудиторские компании.